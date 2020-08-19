В Полтаве признали, что вообще не тестируют на иммунитет к COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. За все время ИФА-тестирование на COVID-19 в Полтаве прошли всего лишь 528 жителей. Об этом УНН рассказали в Полтавском городском совете.
"По состоянию на 17 августа 2020 года в коммунальных предприятиях "Центры первичной медико-санитарной помощи Полтавского городского совета" протестировано на коронавирусную болезнь методом иммуноферментного анализа на выявление иммуноглобулина М (острый процесс заболевания) - 528 пациентов", - говорится в сообщении.
Там добавили, что антитела IgM обнаружены у 7 человек.
При этом ИФА-тестирование на иммуноглобулин G в городе вообще не проводят. Это именно тот анализ, который выявляет лиц, уже перебовших "ковид" и являющимися иммунными к вирусу.
"Тестирование на коронавирусную болезнь методом иммуноферментного анализа на выявление иммуноглобулина G (стадия, когда выработались антитела к заболеванию) в городских заведениях здоровья не проводились", - говорится в ответе горсовета.
Отметим, что ИФА-тестирование определено приказом Минздрава как обязательное, в первую очередь, для медиков, полицейских, военных и пограничников. То есть именно тех групп риска, что имеют значительную вероятность заражения из-за постоянных контактов с людьми.
На практике же соответствующий приказ Минздрава игнорируется в ряде регионов. Показатели ИФА-тестирования врачей остаются очень низкими. В частности, в Ивано-Франковской области ИФА-тестированием на COVID-19 охватили всего 16% медиков, в Киевской области - 10%, в Луганской - 4%.
Напомним, что сегодня в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству больных "ковид".
По словам эпидемиологов, именно игнорирование ИФА-исследований и выявления контактных и являются причинами значительного ухудшения "ковид"-ситуации в Украине.