У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусного захворювання COVID-19 - ред.) зареєстрована: у Харківській області — 247, у місті Києві – 215, у Львівській області – 188, в Івано-Франківській області – 163, у Чернівецькій області – 154, у Рівненській області – 125, в Одеській області – 123 та у Закарпатській області - 117", — зазначив Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 96403 випадки коронавірусного захворювання COVID-19: нових за добу - 1967 випадків, одужало - 49737 осіб (+812 за добу), померло через наслідки хвороби - 2144 особи (+28 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька область — 3323 (+51);

▪️ Волинська область — 4878 (+86);

▪️ Дніпропетровська область — 1816 (+44);

▪️ Донецька область — 1122 (+22);

▪️ Житомирська область — 2536 (+39);

▪️ Закарпатська область — 6552 (+117);

▪️ Запорізька область — 1179 (+25);

▪️ Івано-Франківська область — 7122 (+163);

▪️ Кіровоградська область — 748 (+2);

▪️ м. Київ — 10945 (+215);

▪️ Київська область — 4685 (+65);

▪️ Львівська область — 12448 (+188);

▪️ Луганська область — 194 (+9);

▪️ Миколаївська область — 857 (+25);

▪️ Одеська область — 5281 (+123);

▪️ Полтавська область — 582 (+17);

▪️ Рівненська область — 7953 (+125);

▪️ Сумська область — 1023 (+57);

▪️ Тернопільська область — 4001 (+99);

▪️ Харківська область — 6607 (+247);

▪️ Херсонська область — 312 (+8);

▪️ Хмельницька область — 1678 (+50);

▪️ Чернівецька область — 8108 (+154);

▪️ Черкаська область — 1175 (+8);

▪️ Чернігівська область — 1278 (+28).

Нагадаємо, в Україні вже понад 96 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 1 967.