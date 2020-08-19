У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована: у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Одеській, Закарпатській областях та в місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусного захворювання COVID-19 - ред.) зареєстрована: у Харківській області — 247, у місті Києві – 215, у Львівській області – 188, в Івано-Франківській області – 163, у Чернівецькій області – 154, у Рівненській області – 125, в Одеській області – 123 та у Закарпатській області - 117", — зазначив Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 96403 випадки коронавірусного захворювання COVID-19: нових за добу - 1967 випадків, одужало - 49737 осіб (+812 за добу), померло через наслідки хвороби - 2144 особи (+28 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 3323 (+51);
▪️ Волинська область — 4878 (+86);
▪️ Дніпропетровська область — 1816 (+44);
▪️ Донецька область — 1122 (+22);
▪️ Житомирська область — 2536 (+39);
▪️ Закарпатська область — 6552 (+117);
▪️ Запорізька область — 1179 (+25);
▪️ Івано-Франківська область — 7122 (+163);
▪️ Кіровоградська область — 748 (+2);
▪️ м. Київ — 10945 (+215);
▪️ Київська область — 4685 (+65);
▪️ Львівська область — 12448 (+188);
▪️ Луганська область — 194 (+9);
▪️ Миколаївська область — 857 (+25);
▪️ Одеська область — 5281 (+123);
▪️ Полтавська область — 582 (+17);
▪️ Рівненська область — 7953 (+125);
▪️ Сумська область — 1023 (+57);
▪️ Тернопільська область — 4001 (+99);
▪️ Харківська область — 6607 (+247);
▪️ Херсонська область — 312 (+8);
▪️ Хмельницька область — 1678 (+50);
▪️ Чернівецька область — 8108 (+154);
▪️ Черкаська область — 1175 (+8);
▪️ Чернігівська область — 1278 (+28).
Нагадаємо, в Україні вже понад 96 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 1 967.