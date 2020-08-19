В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано: в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Одесской, Закарпатской областях и в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусного заболевания COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Харьковской области - 247, в городе Киеве - 215, во Львовской области - 188, в Ивано-Франковской области - 163, в Черновицкой области - 154, в Ровенской области - 125, в Одесской области - 123 и в Закарпатской области - 117", - отметил Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зарегистрировано 96403 случая коронавирусного заболевания COVID-19: новых за сутки - 1967 случаев, выздоровели - 49737 человек (+812 за сутки), умерло из-за последствий болезни - 2144 человека (+28 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 3323 (+51);
▪️ Волынская область - 4878 (+86);
▪️ Днепропетровская область - 1816 (+44);
▪️ Донецкая область - 1122 (+22);
▪️ Житомирская область - 2536 (+39);
▪️ Закарпатская область - 6552 (+117);
▪️ Запорожская область - 1179 (+25);
▪️ Ивано-Франковская область - 7122 (+163);
▪️ Кировоградская область - 748 (+2);
▪️ г. Киев - 10945 (+215);
▪️ Киевская область - 4685 (+65);
▪️ Львовская область - 12448 (+188);
▪️ Луганская область - 194 (+9);
▪️ Николаевская область - 857 (25);
▪️ Одесская область - 5281 (+123);
▪️ Полтавская область - 582 (+17);
▪️ Ровенская область - 7953 (125);
▪️ Сумская область - 1023 (+57);
▪️ Тернопольская область - 4001 (+99);
▪️ Харьковская область - 6607 (+247);
▪️ Херсонская область - 312 (8);
▪️ Хмельницкая область - 1678 (+50);
▪️ Черновицкая область - 8108 (+154);
▪️ Черкасская область - 1175 (8);
▪️ Черниговская область - 1278 (+28).
Напомним, в Украине уже более 96 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 1967.