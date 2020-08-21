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Антирекорд в Украине: за сутки 487 госпитализированных с COVID-19

Киев • УНН

 • 12863 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. За прошедшие сутки в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 2106 человек, среди них 136 медиков. За сутки были госпитализированы 487 человек - наибольшее количество с начала пандемии. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Антирекорд в Украине: за сутки 487 госпитализированных с COVID-19

"У нас за минувшие сутки заболели 2 106 человек, из них 118 детей, а также 136 медицинских работников. Уже вторые сутки мы фиксируем более 2 тыс. заболевших в сутки. Были госпитализированы 487 человек, и это самое большое количество людей, которые были госпитализированы за сутки, на протяжении всей пандемии", - сказал Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки было зафиксировано 23 летальных случая, а выздоровели 637 пациентов.

Напомним, в Украине на 8:50 21 августа зафиксировано уже более 100 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - опять более 2000.

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