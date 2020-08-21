Антирекорд в Україні: за добу 487 госпіталізованих з COVID-19

“У нас за минулу добу захворіли 2 106 осіб, з них 118 дітей, а також 136 медичних працівників. Вже другу добу поспіль ми фіксуємо більше 2 тис. захворілих за добу. Було госпіталізовано 487 людей, і це найбільша кількість людей, які були госпіталізовані за добу, протягом всієї пандемії”, - сказав Степанов.

За його словами, за минулу добу було зафіксовано 23 летальних випадки, а одужали 637 пацієнтів.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 21 серпня зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - знову більше як 2 тисячі.