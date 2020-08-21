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Антирекорд в Україні: за добу 487 госпіталізованих з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. За минулу добу в Україні коронавірусну хворобу підтвердили у 2 106 людей, серед них 136 медиків. За добу було госпіталізовано 487 людей – найбільша кількість з початку пандемії. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Антирекорд в Україні: за добу 487 госпіталізованих з COVID-19

“У нас за минулу добу захворіли 2 106 осіб, з них 118 дітей, а також 136 медичних працівників. Вже другу добу поспіль ми фіксуємо більше 2 тис. захворілих за добу. Було госпіталізовано 487 людей, і це найбільша кількість людей, які були госпіталізовані за добу, протягом всієї пандемії”, - сказав Степанов.

За його словами, за минулу добу було зафіксовано 23 летальних випадки, а одужали 637 пацієнтів.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 21 серпня зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - знову більше як 2 тисячі.

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