В Україні вже понад 100 тис. випадків COVID-19, за добу - 2 106
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В Україні на 8:50 21 серпня зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - знову більше як 2 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, зі 100 643 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2 106 інфікованих, що менше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 207 людей, з них 23 - за останню добу.
Одужали від хвороби вже 51 078 людей, за добу - 637.
Нагадаємо, кількість виявлених випадків інфікування COVID-19 у світі перевищила 22,5 млн.