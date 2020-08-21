В Україні вже понад 100 тис. випадків COVID-19, за добу - 2 106

Так, зі 100 643 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 2 106 інфікованих, що менше, ніж добою раніше.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 207 людей, з них 23 - за останню добу.

Одужали від хвороби вже 51 078 людей, за добу - 637.

Нагадаємо, кількість виявлених випадків інфікування COVID-19 у світі перевищила 22,5 млн.