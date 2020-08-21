Пандемія: кількість інфікованих COVID-19 у світі вже понад 22,5 мільйонів

За даними організації, кількість інфікованих зараз у світі становить 22 589 017, померло 792 475 людей, одужали 14 457 309.

Найбільше випадків зараження зафіксовано у США — 5 573 517, померло 174 248 людей, одужали — 1 947 035. На другому місці Бразилія — 3 501 975 зареєстрованих випадків COVID-19, померло — 112 304, одужали — 2 836 950. На третьому місці Індія — 2 836 925 випадків коронавірусної інфекції, померло 53 866 людей, одужали — 2 096 950 осіб.

Як повідомляв УНН, за минулу добу в Україні коронавірус підтвердили у 2 134 людей, загалом в країні вже зафіксовано 98 537 випадків COVID-19.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа, тепер регіони будуть поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.