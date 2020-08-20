В Україні понад 98 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 2 134
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. За добу коронавірус в Україні підтвердили у 2 134 людей, загалом в країні вже зафіксовано 98 537 випадків коронавірусної хвороби. Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Україна встановила черговий антирекорд. За добу захворіли 2 134 особи, із них 100 дітей, а також 160 медичних працівників. Всього було госпіталізовано 407 осіб за минулу добу. Було зафіксовано 40 летальних випадків”, - сказав Степанов.
За його словами, щодо кількості смертей за добу - це черговий антирекорд, який зафіксували в Україні. Загалом одужали 704 пацієнти.
“Загалом за весь час пандемії в України захворіли 98 537 людей, з них 7 602 дитини, а також 10 083 медичних працівники. При цьому загалом одужали 50 441 пацієнт, а летальних випадків 2 184”, - додав Степанов.
Нагадаємо, у Львівській області на ранок 20 серпня зафіксовано вже 12 631 випадок інфікування коронавірусом, з них 183 - за останню добу.