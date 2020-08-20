На Львівщині за добу 183 нових інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Львівській області на ранок 20 серпня зафіксовано вже 12 631 випадок інфікування коронавірусом, з них 183 - за останню добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.
"Станом на 8:00 20 серпня у Львові та на Львівщині 12631 підтверджений випадок інфікування коронавірусом. За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1595 ПЛР-тестів, з яких 183 – позитивний результат. Серед них – 84 мешканці Львова", - йдеться у повідомленні.
З початку пандемії від коронавірусу в області одужало вже 3551 людина. Летальних випадків - 344.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.