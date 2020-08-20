На Львівщині за добу 183 нових інфікованих коронавірусом

"Станом на 8:00 20 серпня у Львові та на Львівщині 12631 підтверджений випадок інфікування коронавірусом. За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1595 ПЛР-тестів, з яких 183 – позитивний результат. Серед них – 84 мешканці Львова", - йдеться у повідомленні.

З початку пандемії від коронавірусу в області одужало вже 3551 людина. Летальних випадків - 344.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.