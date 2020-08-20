Во Львовской области за сутки 183 новых инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Во Львовской области на утро 20 августа зафиксирован уже 12 631 случай инфицирования коронавирусом, из них 183 - за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.
"По состоянию на 8:00 20 августа во Львове и Львовской области 12631 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1595 ПЦР-тестов, из которых 183 - положительный результат. Среди них - 84 жители Львова", - говорится в сообщении.
С начала пандемии от коронавируса в области выздоровели уже 3551 человек. Летальных случаев - 344.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных на COVID-19.