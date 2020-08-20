В Украине более 98 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 2 134
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. За сутки коронавирус в Украине подтвердили у 2 134 человек, всего в стране уже зафиксировано 98 537 случаев коронавирусной болезни. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Украина установила очередной антирекорд. За сутки заболели 2134 человека, из них 100 детей, а также 160 медицинских работников. Всего было госпитализировано 407 человек за прошедшие сутки. Было зафиксировано 40 летальных случаев", - сказал Степанов.
По его словам, по количеству смертей за сутки - это очередной антирекорд, который зафиксировали в Украине. В общем выздоровели 704 пациента.
"Всего за все время пандемии в Украине заболели 98 537 человек, из них 7602 ребенка, а также 10 083 медицинских работника. При этом в целом выздоровели 50 441 пациент, а летальных случаев 2184", - добавил Степанов.
Напомним, во Львовской области на утро 20 августа зафиксировано уже 12 631 случай инфицирования коронавирусом, из них 183 - за последние сутки.