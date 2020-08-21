Пандемия: количество инфицированных COVID-19 в мире уже более 22,5 миллионов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 22,5 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.
По данным организации, количество инфицированных сейчас в мире составляет 22 589 017, умерли 792 475 человек выздоровели 14 457 309.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в США — 5 573 517, умерли 174 248 человек выздоровели — 1 947 035. На втором месте Бразилия — 3 501 975 зарегистрированных случаев COVID-19, умерли — 112 304, выздоровели — 2 836 950. На третьем месте Индия — 2 836 925 случаев коронавирусной инфекции, умерли 53 866 человек выздоровели — 2 096 950 человек.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в Украине коронавирус подтвердили у 2134 человек, всего в стране уже зафиксировано 98 537 случаев COVID-19.
Напомним, с 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета, теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.