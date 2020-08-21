В Украине уже более 100 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2 106

Так, из 100 643 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 106 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 207 человек, из них 23 - за последние сутки.

Выздоровели от болезни уже 51 078 человек, за сутки - 637.

Напомним, количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 22,5 млн.