В Украине уже более 100 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2 106
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Украине на 8:50 21 августа зафиксировано уже более 100 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - опять более 2000. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 100 643 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 106 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 207 человек, из них 23 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 51 078 человек, за сутки - 637.
Напомним, количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 22,5 млн.