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Терористи завдали ударів по Харківщині: пошкоджено будинки

Київ • УНН

 • 20038 перегляди

Ворог обстріляв Ізюмський район Харківської області. У селі Вербівка загорілися два приватні будинки, також є руйнування в Малоданилівській громаді, інформації про постраждалих наразі немає.

Терористи обстріляли Харківську область. Інформація щодо постраждалих не надходила. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

За інформацією, від голови Харківської ОВА, 21 вересня о 23:25 ворог завдав удару по Ізюмському району. У селі Вербівка внаслідок обстрілу загорілося два приватних будинки. На даний момент інформація щодо постраждалих не надходила.

Крім того, Малоданилівський селищний голова Олександр Гололобов також підтвердив, що через ворожий обстрілів є руйнування будинків у одному з населених пунктів Малоданилівської територіальної громади. Однак поки що немає інформації про постраждалих.

У Харкові стався вибух21.09.24, 23:03 • 17119 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
iziumІзюм
kharkivХарків

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