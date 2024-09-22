Терористи завдали ударів по Харківщині: пошкоджено будинки
Київ • УНН
Ворог обстріляв Ізюмський район Харківської області. У селі Вербівка загорілися два приватні будинки, також є руйнування в Малоданилівській громаді, інформації про постраждалих наразі немає.
Терористи обстріляли Харківську область. Інформація щодо постраждалих не надходила. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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За інформацією, від голови Харківської ОВА, 21 вересня о 23:25 ворог завдав удару по Ізюмському району. У селі Вербівка внаслідок обстрілу загорілося два приватних будинки. На даний момент інформація щодо постраждалих не надходила.
Крім того, Малоданилівський селищний голова Олександр Гололобов також підтвердив, що через ворожий обстрілів є руйнування будинків у одному з населених пунктів Малоданилівської територіальної громади. Однак поки що немає інформації про постраждалих.