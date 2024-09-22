Террористы нанесли удары по Харьковской области: повреждены дома

Террористы обстреляли Харьковскую область. Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По информации, от председателя Харьковской ОГА, 21 сентября в 23:25 враг нанес удар по Изюмскому району. В селе Вербовка в результате обстрела загорелось два частных дома. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, Малоданиловский поселковый голова Александр Гололобов также подтвердил, что из-за вражеских обстрелов есть разрушения домов в одном из населенных пунктов Малоданиловской территориальной общины. Однако пока нет информации о пострадавших.

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