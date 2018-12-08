Тепло VS стиль: як вибрати одяг для домашньої тварини

КИЇВ. 8 грудня. УНН. З настанням холодів перед багатьма власниками собак виникає питання вибору одягу для своїх вихованців. Особливо ця проблема актуальна для представників маленьких і короткошерстих порід. В першу чергу, такі аксесуари покликані захистити улюбленця від морозу, а також від опадів. Багато ж господарів прагнуть одягти вихованця красивіше і вибирають стильні пуховички і комбінезони, забуваючи про комфорт. Кореспондент УНН розбирався, за якими параметрами потрібно вибирати одяг для собак, на що звернути увагу і де придбати цей товар.

Яким собакам потрібний одяг

Білосніжний американський бульдог на прізвисько Айс енергійно обстежує кожен кущ парку у Русанівській набережній, винюхуючи сліди своїх попередників. На ньому - досить тонка жилетка з кишенями на спині. Вона не обмежує його рухів, і він, здається і не помічає нічого зайвого на собі. За словами його господині, Таїсії Митько, жилетку для вихованця шили на замовлення. Вона виготовлена ​​з плащової тканини і утеплена флісовою тканиною. Такий одяг для Айса господиня використовує в морозну погоду, але тільки при тривалих прогулянках. Пес досить рухливий і великий, тому кутати його під час невеликих, по 20-30 хвилин, виходах немає необхідності. Таїсія чітко визначає, коли замерзає її вихованець: він піднімає лапи, оскільки вони мерзнуть першими. У такі періоди якраз і рятує додатковий "підігрів" від одягу - якщо одягнути собаку, то лапи її вже не будуть мерзнути (втім, представники дрібних порід можуть становити виняток). "Ще собака може лапи піднімати від солі, якими тротуари посипають, а не від холоду, тому намагаємося в парках гуляти", - уточнює господиня.



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Таїсія сама ветеринар, тому в потребах собак розбирається професійно. За її словами, спеціальний одяг потрібний не тільки представникам дрібних і короткошерстих порід - у довгошерстих він виконує функцію захисту вовни від води і бруду - це особливо актуально в наші зими. Господарю ж в такому випадку не доводиться кожен раз після прогулянки вимивати ще й підлоги і ванну.



Головне - комфорт



"Для короткошерстих собак критерії вибору одягу залежать перш за все від активності собаки. Якщо собака активно рухається, то може і на морозі гуляти без одягу. Це звичайно ще залежить і від розміру собаки, великим породам легше утримувати тепло, маленькі собачки мерзнуть швидше", - пояснює ветеринар. За її словами, собака вже захищена від холоду своєю вовною, тому і одяг для неї повинний бути виконаний з легких дихаючих матеріалів з водовідштовхувальною здатністю. Природно для собак, як і для людей краще обирати одяг з натуральних матеріалів.



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"Для дрібних порід зараз представлений величезний вибір різноманітного одягу, який на жаль не завжди виконує свої прямі функції збереження тепла. Я б не радила одягати собак для краси, вони так само як люди страждають від спеки, але у них набагато менше потових залоз, терморегуляція відбувається дещо іншими механізмами, тому їм важче впорається з перегрівом. Також велика кількість аксесуарів і декору заподіює тварині незручності", - додає Таїсія.

Кінолог-інструктор Юлія Марунич пояснює, що є собаки невеликих порід, яким доводиться складно в холод ще через відсутність підшерстя. Але це не означає, що з настанням холодів потрібно закривати таку собаку в квартирі. Собаки - соціальні тварини і потребують спілкування з родичами.



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"Є породи, у яких немає підшерстя (російський той, чихуахуа), є породи, у яких структура вовни схожа з людським волоссям і вони так само не мають підшерстя (йоркширський тер'єр, бівер йорки), є собаки майже лисі або абсолютно лисі (китайські чубаті і мексиканські голі собаки). До того ж розмір маленьких собак не дозволяє їм себе обігріти в потрібній кількості через маленький організм ... Але! Це все одно собаки. До мінус 15 можна спокійно гуляти в черевиках, пуховій одежі (будь-якому теплому комбінезоні), я іноді ще при вітрі одягаю шкарпетки і шапку (Юлія заводчик і господиня собак породи російський той - ред.)", - розповіла кінолог.



Але, за словами Юлії Марунич, не тільки маленькі породи потребують одягу. Вона розповіла, що навіть досить великі собаки, як наприклад, німецький боксер або посавська гонча, можуть через охолодження заробити цистит.

Юлія зазначає, що підбирати одяг собаці необхідно тільки разом з нею. Одяг має бути за розміром. Адже якщо одяг малий він буде сковувати рух вихованця і навіть душити, а собаки на прогулянці повинні активно рухатися. А якщо одяг буде занадто великим, то собака може заплутатися в ньому, а тут і до вивиху не далеко.



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Крім того, краще мати кілька комплектів одягу - на різну погоду. Наприклад, у Айса є спеціальний дощовик - комбінезон з капюшоном для прогулянок під дощем. Він вже не стільки гріє вихованця, скільки захищає його від вологи, а його господаря, відповідно, від зайвого клопоту з миттям будинку після таких прогулянок в негоду. Прати одяг для собак після кожної прогулянки не обов'язково - досить дати йому висохнути, а потім просто зтрусити бруд.

Як підібрати одяг



Продавець зоомагазину Катерина розповідає, що для покупки одягу для вихованця потрібно поміряти довжину спини тварини (від того місця, де шия з'єднується зі спиною, не заходячи на шию - зазвичай міряють від нашийника), по хребту, до початку росту хвоста). Крім того, потрібно знати обхват грудей - він вимірюється за передніми лапами в найширшому місці грудної клітини строго по собаці без надбавок. Одяг же потрібно підбирати з тим, щоб він не щільно облягав собаку і не заважав таким чином її рухам. У кожного виробника, за словами Катерини, своя розмірна сітка, тому орієнтуватися на розміри інших комплектів не має сенсу. В ідеалі ж, звичайно, по можливості, потрібно прийти в магазин разом з вихованцем і поміряти на місці - тоді покупка буде більш вдалою. Буває, звичайно, за її словами, що вихованець категорично відмовляється утеплятися - намагається стягнути з себе зайве, проте більшість собак з часом звикають до "утеплення".



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Як вибрати виробника



За словами Катерини, якість одягу для собак, як і для людей, дуже сильно залежить від ціни і країни виробника. Як зазначила продавець, в основному, вона замовляє одяг в Німеччині і у вітчизняних виробників - перші забезпечують набагато більш високу якість одягу (за її словами, це помітно неозброєним оком), а другі - пропонують більш доступні варіанти. Ціна одягу для собак починається приблизно з 200 грн - це за невеликий комплект для прохолодної осінньої погоди для маленької собачки, але більш серйозні речі (зимові комбінезони для великих собак) будуть коштувати набагато дорожче - в магазині ціна на них доходить до 1500 грн. Можна пошити одяг на замовлення - ціна такого комплекту буде залежати від якості обраних матеріалів, проте в такому випадку можна буде врахувати всі індивідуальні особливості собаки.



За словами Таїсії, багато любителів собак замовляють одяг на сервісі Аliexpress - там ці аксесуари коштують дешевше, як і багато інших товарів китайських виробників. Наприклад, теплий жилет на синтепоні для чихуахуа обійдеться власникові приблизно в 3 долари. Однак варто врахувати, що в разі, якщо така покупка виявиться не за розміром собаці, повернути або обміняти її вже не вийде.



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Статус і стиль для собак



Якщо ж все-таки хазяїн мріє зробити зі свого вихованця стилягу, він може знайти безліч пропозицій і на цей випадок - аж до одягу від іменитих дизайнерів. Нещодавно відомий італійський бренд Moncler спільно з маркою Poldo Dog Couture випустив колекцію зимового одягу для собак. Всі речі незвичайної колекції виконані з нейлону і пуху, у фірмових кольорах Moncler - червоному, білому і синьому. Бренд запропонував жилетки, куртки, худі з капюшоном і аксесуари для чотирилапих улюбленців. Вартість таких речей становить від 295 до 390 євро.



Якщо ж говорити про найдорожчу одежу, то таку не так давно представив виробник Doggy Armour.



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Легка накидка, покрита золотом і прикрашена чорними діамантами або ж кристалами Сваровські (за побажанням замовника), не призначена для зігріву тварини. Як пише The Mirror, це своєрідний "бронежилет", який зроблений для захисту вихованця від удару ножем або від укусів інших собак. Вартість такого аксесуару може доходити до 1 млн фунтів стерлінгів, або близько 1,4 млн доларів - залежно від того, якими коштовностями він буде прикрашений.