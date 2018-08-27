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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Принц Гарри и Меган Маркл завели собаку

Киев • УНН

 • 13981 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Принц Гарри и его жена Меган Маркл, герцогиня Сассекская, через несколько месяцев после свадьбы завели собаку породы лабрадор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на People.

Принц Гарри и Меган Маркл завели собаку

Источники сообщают, что пес был давней мечтой герцогини Сассекской Меган Маркл, поскольку при переезде в Великобританию она была вынуждена оставить своих собак друзьям и очень по ним скучала.

Напомним, 14 июня Меган Маркл, герцогиня Сассекском, сопровождала Елизавету II во время официального визита в графство Чешир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, почему Елизавета II "недолюбиливает" Меган Маркл

Как сообщал УНН, Меган Маркл нарушила королевский кодекс на праздновании дня рождения Елизаветы II.

19 мая британский принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, а королева Великобритании Елизавета предоставила им титулы герцога и герцогини Сассекских.

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