Принц Гаррі та Меган Маркл завели собаку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, герцогиня Сассекська, через декілька місяців після весілля завели собаку породи лабрадор. Про це повідомляє УНН з посиланням на People.
Джерела видання повідомляють, що пес був давньою мрією герцогині Сассекської Меган Маркл, оскільки при переїзді до Великої Британії вона була вимушена залишити своїх собак друзям і дуже за ними сумувала.
Нагадаємо, 14 червня Меган Маркл, герцогиня Сассекська, супроводжувала Єлизавету ІІ під час офіційного візиту до графства Чешир.
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Як повідомляв УНН, Меган Маркл порушила королівський кодекс на святкуванні дня народження Єлизавети ІІ.
19 травня британський принц Гаррі одружився з американською акторкою Меган Маркл, а королева Великої Британії Єлизавета надала їм титули герцога й герцогині Сассекських.