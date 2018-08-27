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Принц Гаррі та Меган Маркл завели собаку

Київ • УНН

 • 13981 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, герцогиня Сассекська, через декілька місяців після весілля завели собаку породи лабрадор. Про це повідомляє УНН з посиланням на People.

Принц Гаррі та Меган Маркл завели собаку

Джерела видання повідомляють, що пес був давньою мрією герцогині Сассекської Меган Маркл, оскільки при переїзді до Великої Британії вона була вимушена залишити своїх собак друзям і дуже за ними сумувала.

Нагадаємо, 14 червня Меган Маркл, герцогиня Сассекська, супроводжувала Єлизавету ІІ під час офіційного візиту до графства Чешир.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, чому Єлизавета II "недолюблює" Меган Маркл

Як повідомляв УНН, Меган Маркл порушила королівський кодекс на святкуванні дня народження Єлизавети ІІ.

19 травня британський принц Гаррі одружився з американською акторкою Меган Маркл, а королева Великої Британії Єлизавета надала їм титули герцога й герцогині Сассекських.

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