В Австрии из-за жары полицейским собакам выдали спецботиночки

"В то время как многие частные владельцы собак могут устраивать прогулки ранним утром или вечером, у служебных собак венской полиции нет такой роскоши. Они также должны быть готовы к работе в жаркую погоду. Поэтому теперь они будут оснащены защитой для лап", - сообщила пресс-секретарь полиции в Вене Микаэла Россманн.

Согласно сообщению, спецобувь для собак будет использоваться не только в жару, но и при пожарах. Также лапы животных будут защищены от разбитого стекла и от острых предметов.

Напомним, среднемесячная температура воздуха в Киеве в июле составила +21,4 градуса, что на 2,1 градуса выше климатической нормы.