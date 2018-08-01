В Австрии из-за жары полицейским собакам выдали спецботиночки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Австрии полицейским служебным собакам выдали спецботиночки, чтобы защитить их лапы от ожогов на раскаленном от солнца асфальте. Об этом сообщает Heute, передает УНН.
"В то время как многие частные владельцы собак могут устраивать прогулки ранним утром или вечером, у служебных собак венской полиции нет такой роскоши. Они также должны быть готовы к работе в жаркую погоду. Поэтому теперь они будут оснащены защитой для лап", - сообщила пресс-секретарь полиции в Вене Микаэла Россманн.
Согласно сообщению, спецобувь для собак будет использоваться не только в жару, но и при пожарах. Также лапы животных будут защищены от разбитого стекла и от острых предметов.
Напомним, среднемесячная температура воздуха в Киеве в июле составила +21,4 градуса, что на 2,1 градуса выше климатической нормы.