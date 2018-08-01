В Австрії через спеку поліцейським собакам видали спецчеревички

"У той час як багато приватних власників собак можуть влаштовувати прогулянки рано вранці або ввечері, у службових собак віденської поліції немає такої розкоші. Вони також повинні бути готові до роботи у спекотну погоду. Тому тепер вони будуть оснащені захистом для лап", - повідомила прес-секретар поліції у Відні Мікаела Россманн.

Згідно з повідомленням, спецвзуття для собак буде використовуватися не тільки в спеку, а й при пожежах. Також лапи тварин будуть захищені від розбитого скла і від гострих предметів.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря в Києві в липні становила +21,4 градуса, що на 2,1 градуса вище кліматичної норми.