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В Австрії через спеку поліцейським собакам видали спецчеревички

В Австрії через спеку поліцейським собакам видали спецчеревички

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. В Австрії поліцейським службовим собакам видали спецчеревички, щоб захистити їх лапи від опіків на розпеченому від сонця асфальті. Про це повідомляє Heute, передає УНН.

"У той час як багато приватних власників собак можуть влаштовувати прогулянки рано вранці або ввечері, у службових собак віденської поліції немає такої розкоші. Вони також повинні бути готові до роботи у спекотну погоду. Тому тепер вони будуть оснащені захистом для лап", - повідомила прес-секретар поліції у Відні Мікаела Россманн.

Згідно з повідомленням, спецвзуття для собак буде використовуватися не тільки в спеку, а й при пожежах. Також лапи тварин будуть захищені від розбитого скла і від гострих предметів.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря в Києві в липні становила +21,4 градуса, що на 2,1 градуса вище кліматичної норми.

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