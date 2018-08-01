Температура в Киеве в июле превысила климатическую норму
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Среднемесячная температура воздуха в Киеве в июле составила +21,4 градуса, что на 2,1 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.
"Холоднее в Киеве было 2 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до + 9,4 °С, а жарче всего было 30 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 30,4 °С. В общем, температура воздуха достигла жарких значений только в последние 2 дня месяца ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в обсерватории также опровергли заявления о трехмесячной норме осадков в Киеве.
"Осадков в столице на проспекте Науки выпало - 86 мм, что составило 98% климатической нормы. Поэтому ни о каких трехмесячных нормах, звучали в средствах массовой информации, речь не идет", - отметили метеорологи.
Напомним, в Украинском гидрометцентре заявили, что 25 июля в Киеве не было зафиксировано трехмесячной нормы осадков, лишь полумесячная.
Ранее начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук сообщил, что в столице выпала 3-месячная норма осадков.