Температура в Киеве в июле превысила климатическую норму

"Холоднее в Киеве было 2 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до + 9,4 °С, а жарче всего было 30 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 30,4 °С. В общем, температура воздуха достигла жарких значений только в последние 2 дня месяца ", - говорится в сообщении.



Кроме того, в обсерватории также опровергли заявления о трехмесячной норме осадков в Киеве.



"Осадков в столице на проспекте Науки выпало - 86 мм, что составило 98% климатической нормы. Поэтому ни о каких трехмесячных нормах, звучали в средствах массовой информации, речь не идет", - отметили метеорологи.



Напомним, в Украинском гидрометцентре заявили, что 25 июля в Киеве не было зафиксировано трехмесячной нормы осадков, лишь полумесячная.



Ранее начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук сообщил, что в столице выпала 3-месячная норма осадков.



