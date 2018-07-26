Вчора у столиці випала тримісячна норма опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Вчора у столиці випала 3-місячна норм опадів. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук, передає УНН.
"Вчорашній дощ оцінюється як стихійне лихо. За декілька годин у Києві випала тримісячна норма опадів", - повідомив Ткачук.
За словами Ткачука, вчора рятівниками було порізано 15 впавших дерев, зараз на деяких ділянках ще продовжується робота з ліквідації наслідків негоди.
Нагадаємо, у результаті негоди з проливним дощем, який 25 липня обрушився на столицю, у низці районів пошкоджено, зокрема, автомобілі та будинки поваленими деревами та білбордом, які вже у переважній більшості випадків поприбирали. Крім того, із затоплених будівель і підземних переходів відкачано 3402 куб. м води.