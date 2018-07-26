Вчера в столице выпала трехмесячная норма осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Вчера в столице выпала 3-месячная норм осадков. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук, передает УНН.
"Вчерашний дождь оценивается как стихийное бедствие. За несколько часов в Киеве выпала трехмесячная норма осадков", - сообщил Ткачук.
По словам Ткачука, вчера спасателями было срезано 15 упавших деревьев, сейчас на некоторых участках еще продолжается работа по ликвидации последствий непогоды.
Напомним, в результате непогоды с проливным дождем, который 25 июля обрушился на столицу, в ряде районов повреждены, в частности, автомобили и дома поваленными деревьями и билбордом, которые уже в подавляющем большинстве случаев убрали. Кроме того, из затопленных зданий и подземных переходов откачано 3402 куб. м воды.