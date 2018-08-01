Температура у Києві у липні перевищила кліматичну норму

"Найхолодніше у Києві було 2 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +9,4°С, а найспекотніше було 30 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +30,4°С. Загалом, температура повітря нарешті досягла спекотних значень тільки в останні 2 дні місяця", - йдеться у повідомленні.



Крім того, в обсерваторії також спростували заяви про тримісячну норму опадів у Києві.



"Опадів у столиці на проспекті Науки випало – 86 мм, що склало 98 % кліматичної норми. Тому ні про які тримісячні норми, які звучали у засобах масової інформації, мова не йдеться", - зазначили метеорологи.



Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі заявили, що 25 липня у Києві не було зафіксовано тримісячної норми опадів, лише півмісячна.



Раніше начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук повідомив, що у столиці випала 3-місячна норма опадів.



