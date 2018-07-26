В Укргідрометцентрі спростували заяви про тримісячну норму опадів у Києві

"По моїм даним, випало півмісячної норми, не тримісячна. Навіть не досягло значень стихійного гідрометеорологічного явища – трошки, буквально 5 міліметрів не хватило", - повідомили в гідрометцентрі.



Нагадаємо, сьогодні на брифінгу начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук повідомив, що вчора у столиці випала 3-місячна норма опадів.



Як повідомляв УНН, вчора після обіду у Києві пройшов сильний дощ, після якого деякі вулиці виявились затопленими. Так, на деяких вулицях Києва вода на дорогах не сходила і автомобілі "плили" по дорозі. Приблизно така ж ситуація була і на тротуарах та особливо в підземних переходах.



