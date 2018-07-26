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В Укргідрометцентрі спростували заяви про тримісячну норму опадів у Києві

В Укргідрометцентрі спростували заяви про тримісячну норму опадів у Києві

Київ • УНН

 • 35574 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. В Українському гідрометцентрі заявили, що вчора у Києві не було зафіксовано тримісячної норми опадів, лише півмісячна. Про це УНН повідомили у відділі метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру.

"По моїм даним, випало півмісячної норми, не тримісячна. Навіть не досягло значень стихійного гідрометеорологічного явища – трошки, буквально 5 міліметрів не хватило", - повідомили в гідрометцентрі.

Нагадаємо, сьогодні на брифінгу начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук повідомив, що вчора у столиці випала 3-місячна норма опадів.

Як повідомляв УНН, вчора після обіду у Києві пройшов сильний дощ, після якого деякі вулиці виявились затопленими. Так, на деяких вулицях Києва вода на дорогах не сходила і автомобілі "плили" по дорозі. Приблизно така ж ситуація була і на тротуарах та особливо в підземних переходах.

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