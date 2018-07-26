В Укргидрометцентре опровергли заявления о трехмесячной норме осадков в Киеве

"По моим данным, выпало пол месячной нормі, не трехмесячная. Даже не достигло значений стихийного гидрометеорологического явления - немножко, буквально 5 миллиметров не хватило", - сообщили в гидрометцентре.



Напомним, сегодня на брифинге начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук сообщил, что вчера в столице выпала 3-месячная норма осадков.



Как сообщал УНН, вчера после обеда в Киеве прошел сильный дождь, после которого некоторые улицы оказались затопленными. Так, на некоторых улицах Киева вода на дорогах не сходила и автомобили "плыли" по дороге. Примерно такая же ситуация была и на тротуарах и особенно в подземных переходах.



