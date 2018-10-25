Служебные собаки позируют для ежегодного полицейского календаря в Ванкувере
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Полицейские Ванкувера фотографируют служебных собак для ежегодного календаря. Об этом сообщает издание Bored Panda, передаёт УНН.
Сержант Майк Анфилд создал первый календарь почти 10 лет назад в память о своей жене, которая умерла от рака. С первых дней продажи календаря все вырученные деньги полиция Ванкувера переводит на счёт “Фонда борьбы с раком” и “Фонда детской больницы BC”. Стоимость одного календаря составляет 15 долларов США.
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На фотографиях запечатлены четырёхлапые друзья, позирующие на камеру в разных образах и локациях.
Как отмечают полицейские, во время съёмок собаки ведут себя очень хорошо и слушают своих инструкторов.
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