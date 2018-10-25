Службові собаки позують для щорічного поліцейського календаря у Ванкувері
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Поліцейські Ванкувера фотографують службових собак для щорічного календаря. Про це повідомляє видання Bored Panda, передає УНН.
Сержант Майк Анфілд створив перший календар майже 10 років тому в пам'ять про свою дружину, яка померла від раку. З перших днів продажу календаря всі виручені гроші поліція Ванкувера переводить на рахунок "Фонду боротьби з раком" і "Фонду дитячої лікарні BC". Вартість одного календаря становить 15 доларів США.
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На фотографіях зображені чотирилапі друзі, які позують на камеру в різних образах і локаціях.
Як відзначають поліцейські, під час зйомок собаки поводяться дуже добре і слухають своїх інструкторів.
УНН підготував для Вас добірку найцікавіших фотографій володарів мокрих носів і поліцейських.
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