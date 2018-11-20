Рада отказалась ужесточать наказание за жестокое обращение с животными
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона №6598 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно имплементации положений международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира. Документом предусматривалось установить ответственность за жестокое обращение с бездомными животными, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение поддержал лишь 151 народный депутат Украины.
В частности, в законопроекте предусматривалось ведение уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, которое привело или не привело к увечьям, в частности с бездомными животными.
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"Запрещается: бить, убивать (за исключением случаев, когда животные создают реальную угрозу для жизни или здоровья людей), отравлять или калечить домашнее животное; оставлять домашнее животное без присмотра; дарить домашних животных в качестве призов, наград или премий; приносить ненужную боль домашнему животному, страдания или угнетения; дрессировать животных способом, который наносит вред здоровью животного и её общему состоянию; умерщвлять животных путем утопления, удушения, использования веществ, которые приводят к отравлению, электрического тока", - говорится в проекте закона.
Кроме того, предлагалось запретить попрошайничество с домашними животными а также бить, убивать (за исключением случаев, когда животные создают реальную угрозу для жизни или здоровья людей), отравлять или калечить бездомных животных.
Также предлагалось усиление ответственности за содержания собак и кошек в местах, где это запрещено соответствующими правилами, или незарегистрированных собак, или приведения в общественные места, или выгул собак без поводков и намордников.
Как сообщал УНН, в июне 2017 года Верховная Рада усилила административную и уголовную ответственность за жестокое обращение с животными до лишения свободы.