Рада відмовилась посилювати покарання за жорстоке поводження з тваринами

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Верховна Рада не підтримала у першому читанні проект закону №6598 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо імплементації положень міжнародних угод і директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу. Документом передбачалось встановити відповідальність за жорстоке поводження з бездомними тваринами, передає кореспондент УНН.