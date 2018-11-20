Рада відмовилась посилювати покарання за жорстоке поводження з тваринами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Верховна Рада не підтримала у першому читанні проект закону №6598 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо імплементації положень міжнародних угод і директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу. Документом передбачалось встановити відповідальність за жорстоке поводження з бездомними тваринами, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення підтримав лише 151 народний депутат України.
Зокрема у законопроекті передбачалося ведення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, яке призвело або не привело до каліцтва, зокрема з бездомними тваринами.
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“Забороняється: бити, вбивати (за виключенням випадків, коли тварини створюють реальну загрозу для життя або здоров’я людей), отруювати чи калічити домашню тварину; залишати домашню тварину без догляду; дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії; спричиняти для домашньої тварини непотрібного болю, страждання або пригнічення; дресирувати тварин у спосіб, який завдає шкоди здоров’ю тварини та ії загальному станові; умертвляти тварин шляхом утоплення, задушення, використання речовин, які призводять до отруєння, електричного струму”, — йдеться у проекті закону.
Крім того, пропонувалось заборонити жебракування з домашніми тваринами а також, бити, вбивати (за виключенням випадків, коли тварини створюють реальну загрозу для життя або здоров’я людей), отруювати чи калічити безпритульних тварин.
Також пропонувалось посилення відповідальності за тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські місця, або вигулювання собак без повідків і намордників.
Як повідомляв УНН, у червні 2017 року Верховна Рада посилила адміністративну та кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами до позбавлення волі.