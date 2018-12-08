Тепло VS стиль: как выбрать одежду для домашнего питомца

КИЕВ. 8 декабря. УНН. С наступлением холодов перед многими владельцами собак возникает вопрос выбора одежды для своих питомцев. Особенно эта проблема актуальна для представителей маленьких и короткошерстных пород. В первую очередь, такие аксессуары призваны защитить любимца от мороза, а также от осадков и слякоти. Многие же хозяева стремятся нарядить питомца покрасивее и выбирают стильные пуховички и комбинезоны, забывая о комфорте. Корреспондент УНН разбирался, по каким параметрам нужно выбирать одежду для собак, на что обратить внимание и где приобрести этот товар.

Каким собакам нужна одежда

Белоснежный американский бульдог по кличке Айс энергично обследует каждый куст парка у Русановской набережной, вынюхивая следы своих предшественников. На нем – довольно тонкая жилетка с карманами на спине. Она не стесняет его движений, и он, кажется и не замечает ничего лишнего на себе. По словами его хозяйки, Таисии Митько, жилетку для питомца шили на заказ. Она изготовлена из плащевки и утеплена флисовой тканью. Такую одежду для Айса хозяйка использует в морозную погоду, но только при длительных прогулках. Пес довольно подвижный и крупный, поэтому кутать его во время небольших, по 20-30 минут, выходах нет необходимости. Таисия четко определяет, когда замерзает ее питомец: он поднимает лапы, поскольку они мерзнут первыми. В такие периоды как раз и спасает дополнительный "подогрев" от одежды – если одеть собаку, то лапы ее уже не будут мерзнуть (впрочем, представители мелких пород могут составлять исключение). "Ещё собака может лапы поднимать от соли, которыми тротуары посыпают, а не от холода, поэтому стараемся в парках гулять", - уточняет хозяйка.



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Таисия сама ветеринар, поэтому в потребностях собак разбирается профессионально. По ее словам, специальная одежда нужна не только представителям мелких и короткошерстных пород – у длинношерстных она выполняет функцию защиты шерсти от воды и грязи – это особенно актуально в наши слякотные зимы. Хозяину же в таком случае не приходится каждый раз после прогулки вымывать еще и полы и ванну.



Главное – комфорт



"Для короткошёрстных собак критерии выбора одежды зависят прежде всего от активности собаки. Если собака активно двигается, то может и на морозе гулять без одежды. Это конечно ещё зависит и от размера собаки, крупным породам легче удерживать тепло, маленькие собачки мёрзнут быстрее", - поясняет ветеринар. По ее словами, собака уже защищена от холода своей шерстью, поэтому и одежда для нее должна быть выполнена из лёгких дышащих материалов с водоотталкивающей способностью. Естественно для собак, как и для людей предпочтительна одежда из натуральных материалов.



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"Для мелких пород сейчас представлен огромный выбор разнообразной одежды, которая к сожалению не всегда выполняет свои прямые функции сохранения тепла. Я бы не советовала одевать собак для красоты, они так же как люди страдают от жары, но у них намного меньше потовых желез, терморегуляция происходит несколько другими механизмами, поэтому им тяжелее справится с перегревом. Также обилие аксессуаров и декора причиняет животному неудобства", - добавляет Таисия.

Кинолог-инструктор Юлия Марунич поясняет, что есть собаки небольших пород, которым приходится сложно в холод ещё из-за отсутствия подшерстка. Но это не значит, что с наступление холодов нужно закрывать такую собаку в квартире. Собаки - социальные животные и нуждаются в общении с сородичами.



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"Есть породы, у которых нет подшёрстка (русский той, чихуахуа), есть породы, у которых структура шерсти схожа с человеческими волосами и они так же не имеют подшёрстка (йоркширские терьеры, бивер йорки), есть собаки почти лысые или абсолютно лысые (китайские хохлатые и мексиканские голые собаки). К тому же размер маленьких собак не позволяет им себя обогреть в нужном количестве из-за маленького организма... Но! Это всё равно собаки. До минус 15 можно спокойно гулять в ботинках, пуховом (любом тёплом комбинезоне), я иногда ещё при ветре одеваю носки и шапку (Юлия заводчик и хозяйка собак породы русский той - ред.)", - рассказала кинолог.



Но, по словам Юлии Марунич, не только маленькие породы нуждаются в одежде. Она рассказала, что даже довольно крупные собаки, как например, немецкий боксёр или посавская гончая, могут из-за охлаждения заработать цистит.

Юлия отмечает, что подбирать одежду собаке необходимо только вместе с ней. Одежка должна быть по размеру. Ведь если одежда мала она будет сковывать движение питомца и даже душить, а собаки на прогулке должны активно двигаться. А если одежда будет слишком велика, то собака может запутаться в ней, а тут и до вывиха не далеко.



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Кроме того, лучше иметь несколько комплектов одежды – на разную погоду. Например, у Айса есть специальный дождевик – комбинезон с капюшоном для прогулок под дождем. Он уже не столько греет питомца, сколько защищает его от влаги, а его хозяина, соответственно, от лишних хлопот по мытью дома после таких прогулок в ненастье. Стирать одежду для собак после каждой прогулки не обязательно – достаточно дать ей высохнуть, а затем просто струсить грязь.

Как подобрать одежду



Продавец зоомагазина Катерина рассказывает, что для покупки одежды для питомца нужно померять длину спины животного (от того места, где шея соединяется со спиной, не заходя на шею – обычно меряют от ошейника), по позвоночнику, до начала роста хвоста). Кроме того, нужно знать обхват груди – он измеряется за передними лапами в самом широком месте грудной клетки строго по собаке без прибавок. Одежду же нужно подбирать с тем, чтобы она не плотно облегала собаку и не стесняла таким образом ее движений. У каждого производителя, по словам Катерины, своя размерная сетка, поэтому ориентироваться на размеры других комплектов не имеет смысла. В идеале же, конечно, по возможности, нужно прийти в магазин вместе с питомцем и померять на месте – тогда покупка будет более удачной. Бывает, конечно, по ее словам, что питомец категорически отказывается утепляться – пытается стащить с себя лишнее, однако большинство собак со временем привыкают к "утеплению".



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Как выбрать производителя



По словам Катерины, качество одежды для собак, как и для людей, очень сильно зависит от цены и страны производителя. Как отметила продавец, в основном, она заказывает одежду в Германии и у отечественных производителей – первые обеспечивают гораздо более высокое качество одежды (по ее словам, это заметно невооруженным глазом), а вторые – предлагают более доступные варианты. Цена одежды для собак начинается примерно с 200 грн – это за небольшой комплект для прохладной осенней погоды для маленькой собачки, но более серьезные вещи (зимние комбинезоны для крупных собак) будут стоить гораздо дороже – в магазине цена на них доходит до 1500 грн. Можно пошить одежду на заказ – цена такого комплекта будет зависеть от качества выбранных материалов, однако в таком случае можно будет учесть все индивидуальные особенности собаки.



По словам Таисии, многие любители собак заказывают одежду на сервисе Аliexpress – там эти аксессуары стоят дешевле, как и многие другие товары китайских производителей. Например, теплый жилет на синтепоне для чихуахуа обойдется владельцу примерно в 3 доллара. Однако стоит учесть, что в случае, если такая покупка окажется не по размеру собаке, вернуть или обменять ее уже не выйдет.



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Статус и стиль для собак



Если же все-таки хозяин мечтает сделать из своего питомца стилягу, он может найти множество предложений и на этот случай – вплоть до одежды от именитых дизайнеров. Недавно известный итальянский бренд Moncler совместно с маркой Poldo Dog Couture выпустил коллекцию зимней одежды для собак. Все вещи необычной коллекции выполнены из нейлона и пуха, в фирменных цветах Moncler — красном, белом и синем. Бренд предложил жилетки, куртки, худи с капюшоном и аксессуары для четверолапых любимцев. Стоимость таких вещей составляет от 295 до 390 евро.



Если же говорить о самой дорогой одежде, то такую не так давно представил производитель Doggy Armour.



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Легкая накидка, покрытая золотом и украшенная черными бриллиантами или же кристаллами Сваровски (по пожеланию заказчика), не предназначена для согрева животного. Как пишет The Mirror, это своеобразный "бронежилет", который произведен для защиты питомца от удара ножом или от укусов других собак. Стоимость такого аксессуара может доходить до 1 млн фунтов стерлингов, или около 1,4 млн долларов – в зависимости от того, какими драгоценностями он будет украшен.