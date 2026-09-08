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Тепло до +32° та без дощів: якою буде погода в Україні 9-10 вересня

Київ • УНН

 • 484 перегляди

9-10 вересня в Україні буде сухо, сонячно й тепло - до +32°. 10 вересня посилиться вітер, що сприятиме розсіюванню диму в Києві.

Тепло до +32° та без дощів: якою буде погода в Україні 9-10 вересня

У середу, 9 вересня, в Україні очікується сонячна погода без опадів. Температура повітря підніметься до +32°, а в Києві буде до +27°. Натомість, 10 вересня в Україні також переважатиме літня погода. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, передає УНН.

Деталі

За словами Наталки Діденко, погоду над Україною продовжить визначати антициклон - область високого атмосферного тиску. Через це дощів не прогнозують у жодному регіоні країни.

Погода буде сонячною та малохмарною. Температура повітря завтра у середу підвищиться ще на кілька градусів: у західних областях передбачається + 27 + 32 °, у більшості областей температура повітря становитиме + 24 + 27 °, трохи свіжіше буде у східних областях + 21 + 23 °

- повідомила синоптикиня.

Натомість, у Києві 9 вересня очікується ясна, суха та тепла погода, а повітря прогріється від +25 до +27° тепла.

Дими, смоги від пожеж, здійснені російським агресором, затягнули, на жаль, наш любий Київ. Антициклон відзначається штилем або слабким вітром, тому поки що розсіювання диму буде незначним

- зазначила Наталка Діденко.

За словами синоптикині, ситуація має змінитися у четвер, 10 вересня. Тоді західний і південно-західний вітер посилиться, його пориви становитимуть 10-14 м/с, що сприятиме кращому розсіюванню диму.

Це сильний вітер, тому ситуація із смогами покращиться. 9-го та 10 вересня в Україні переважатиме літня погода, адже температура повітря коливатиметься в межах 25 32 ° тепла

- наголосила фахівчиня.

Наталка Діденко також підкреслила, що надалі повітря стане свіжішим, втім "до справжнього холоду ще далеко".

Повій вітре на Україну і розжени оці чорні дими. Я вірю, що атмосфера, небеса і над небесами - з нами, на нашому боці. Бережіть себе, наше довкілля, свої квіти і тримайте в рівновазі нашу справедливу впертість і силу спротиву. Погода - гарна!

- резюмувала синоптикиня.

Нагадаємо

8 вересня в Україні очікується мінлива хмарність і температура 20-25°. У Києві та області 7 вересня буде сонячно, без опадів.

Алла Кіосак

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