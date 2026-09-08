Тепло до +32° та без дощів: якою буде погода в Україні 9-10 вересня

У середу, 9 вересня, в Україні очікується сонячна погода без опадів. Температура повітря підніметься до +32°, а в Києві буде до +27°. Натомість, 10 вересня в Україні також переважатиме літня погода. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, передає УНН.

За словами Наталки Діденко, погоду над Україною продовжить визначати антициклон - область високого атмосферного тиску. Через це дощів не прогнозують у жодному регіоні країни.

Погода буде сонячною та малохмарною. Температура повітря завтра у середу підвищиться ще на кілька градусів: у західних областях передбачається + 27 + 32 °, у більшості областей температура повітря становитиме + 24 + 27 °, трохи свіжіше буде у східних областях + 21 + 23 °

Натомість, у Києві 9 вересня очікується ясна, суха та тепла погода, а повітря прогріється від +25 до +27° тепла.

Дими, смоги від пожеж, здійснені російським агресором, затягнули, на жаль, наш любий Київ. Антициклон відзначається штилем або слабким вітром, тому поки що розсіювання диму буде незначним

За словами синоптикині, ситуація має змінитися у четвер, 10 вересня. Тоді західний і південно-західний вітер посилиться, його пориви становитимуть 10-14 м/с, що сприятиме кращому розсіюванню диму.

Це сильний вітер, тому ситуація із смогами покращиться. 9-го та 10 вересня в Україні переважатиме літня погода, адже температура повітря коливатиметься в межах 25 32 ° тепла

Наталка Діденко також підкреслила, що надалі повітря стане свіжішим, втім "до справжнього холоду ще далеко".

Повій вітре на Україну і розжени оці чорні дими. Я вірю, що атмосфера, небеса і над небесами - з нами, на нашому боці. Бережіть себе, наше довкілля, свої квіти і тримайте в рівновазі нашу справедливу впертість і силу спротиву. Погода - гарна!