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Тепло до +32° и без дождей: какой будет погода в Украине 9–10 сентября

Киев • УНН

 • 618 просмотра

9–10 сентября в Украине будет сухо, солнечно и тепло — до +32°. 10 сентября усилится ветер, что будет способствовать рассеиванию дыма в Киеве.

Тепло до +32° и без дождей: какой будет погода в Украине 9–10 сентября

В среду, 9 сентября, в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха поднимется до +32°, а в Киеве будет до +27°. Вместе с тем, 10 сентября в Украине также будет преобладать летняя погода. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко, передает УНН.

Подробности

По словам Наталки Диденко, погоду над Украиной продолжит определять антициклон — область высокого атмосферного давления. Из-за этого дожди не прогнозируются ни в одном регионе страны.

Погода будет солнечной и малооблачной. Температура воздуха завтра, в среду, повысится еще на несколько градусов: в западных областях ожидается + 27 + 32 °, в большинстве областей температура воздуха составит + 24 + 27 °, немного прохладнее будет в восточных областях — + 21 + 23 °

- сообщила синоптик.

Вместе с тем, в Киеве 9 сентября ожидается ясная, сухая и теплая погода, а воздух прогреется от +25 до +27° тепла.

Дымы, смог от пожаров, устроенных российским агрессором, затянули, к сожалению, наш любимый Киев. Антициклон характеризуется штилем или слабым ветром, поэтому пока рассеивание дыма будет незначительным

- отметила Наталка Диденко.

По словам синоптика, ситуация должна измениться в четверг, 10 сентября. Тогда западный и юго-западный ветер усилится, его порывы составят 10-14 м/с, что будет способствовать лучшему рассеиванию дыма.

Это сильный ветер, поэтому ситуация со смогом улучшится. 9-го и 10 сентября в Украине будет преобладать летняя погода, ведь температура воздуха будет колебаться в пределах 25 32 ° тепла

- подчеркнула специалист.

Наталка Диденко также подчеркнула, что в дальнейшем воздух станет свежее, однако "до настоящих холодов еще далеко".

Подуй, ветер, на Украину и развей эти черные дымы. Я верю, что атмосфера, небеса и над небесами — с нами, на нашей стороне. Берегите себя, нашу окружающую среду, свои цветы и сохраняйте в равновесии наше справедливое упрямство и силу сопротивления. Погода — хорошая!

- подытожила синоптик.

Напомним

8 сентября в Украине ожидается переменная облачность и температура 20-25°. В Киеве и области 7 сентября будет солнечно, без осадков.

Алла Киосак

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