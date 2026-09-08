Україну 8 вересня очікує мінлива хмарність: прогноз погоди
Київ • УНН
8 вересня в Україні очікується мінлива хмарність і температура 20-25°. У Києві та області 7 вересня буде сонячно, без опадів.
У вівторок, 8 вересня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, вітер на Правобережжі змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 20-25°
У Києві та області 7 вересня буде сонячно, без опадів. Температура +19°...+21°.
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