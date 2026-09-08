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Україну 8 вересня очікує мінлива хмарність: прогноз погоди

Київ • УНН

 • 1510 перегляди

8 вересня в Україні очікується мінлива хмарність і температура 20-25°. У Києві та області 7 вересня буде сонячно, без опадів.

Україну 8 вересня очікує мінлива хмарність: прогноз погоди

У вівторок, 8 вересня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вітер на Правобережжі змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 20-25°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області 7 вересня буде сонячно, без опадів. Температура +19°...+21°.

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Вадим Хлюдзинський

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