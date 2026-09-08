Украину 8 сентября ожидает переменная облачность: прогноз погоды
Киев • УНН
8 сентября в Украине ожидается переменная облачность и температура 20–25°. В Киеве и области 7 сентября будет солнечно, без осадков.
Во вторник, 8 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, ветер на Правобережье переменных направлений, 3-8 м/с, на Левобережье северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днём 20-25°
В Киеве и области 7 сентября будет солнечно, без осадков. Температура +19°...+21°.
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