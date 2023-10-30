Telegram блокуватиме канали, що закликають до насильства — Дуров
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Засновник платформи Telegram Павло Дуров пообіцяв заблокувати канал “Утро Дагестан”. Він опублікував скріншот, де зафіксовані заклики до протестів в аеропорту Махачкали, і зробив застереження щодо видалення пабліків, що закликають до насильства, передає УНН.
Цитата
“Канали, які закликають до насильства будуть заблоковані за порушення правил Telegram, Google, Apple і всього цивілізованого світу”, — написав Павло Дуров.
Контекст
Увечері 29 жовтня кілька сотень молодиків зібралися на території аеропорту Махачкали “у пошуках євреїв”. Вони прорвали огорожу та проникли на злітну смугу, а також до будівлі аеропорту. На місці працювали силові служби. Через інцидент створено оперативний штаб.
Пасажири були змушені кілька годин ховатися від агресивно налаштованих чоловіків у літаках.
На подію відреагували у США, засудивши антисемітські протести.