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Telegram блокуватиме канали, що закликають до насильства — Дуров

Київ • УНН

 • 38046 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Засновник платформи Telegram Павло Дуров пообіцяв заблокувати канал “Утро Дагестан”. Він опублікував скріншот, де зафіксовані заклики до протестів в аеропорту Махачкали, і зробив застереження щодо видалення пабліків, що закликають до насильства, передає УНН.

Telegram блокуватиме канали, що закликають до насильства — Дуров

Цитата

“Канали, які закликають до насильства будуть заблоковані за порушення правил Telegram, Google, Apple і всього цивілізованого світу”, — написав Павло Дуров.

Контекст

Увечері 29 жовтня кілька сотень молодиків зібралися на території аеропорту Махачкали “у пошуках євреїв”. Вони прорвали огорожу та проникли на злітну смугу, а також до будівлі аеропорту. На місці працювали силові служби. Через інцидент створено оперативний штаб.

Пасажири були змушені кілька годин ховатися від агресивно налаштованих чоловіків у літаках.

На подію відреагували у США, засудивши антисемітські протести.

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