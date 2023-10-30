У НАТО назвали заворушення в махачкалі проявом радикалізації суспільства рф
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Заворушення в аеропорту махачкали в дагестані, де протестувальники «шукали євреїв» у літаку з Тель-авіва - це прояв радикалізації російського суспільства рф. Про це заявив директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс, повідомляє Delfi, інформує УНН.
На думку Сартса, вчорашні сутички – це один із проявів радикалізації російського суспільства.
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"російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у росії зростає, і Дагестан - одне з місць, звідки родом багато хто з тих, хто загинув в Україні", - сказав Сартс, додавши, що події в махачкалі не викликали особливого здивування.
За його словами, те, що сталося, було реакцією людей на конкретну ситуацію.
"Такі прояви не вигідні кремлю, і будуть спроби їх придушити", - сказав він, додавши, що це відбуватиметься "єдиним способом, який вони знають, - силою".
Як зазначив Сартс, кремлю і центральній владі ніщо не загрожує, але з точки зору логіки авторитарної системи такі прояви – щось таке, чого допускати не можна, бо події можуть зайти непередбачувано далеко.
Нагадаємо
Увечері 29 жовтня кілька сотень молодиків зібралися на території аеропорту махачкали "у пошуках євреїв". Вони прорвали огорожу та проникли на злітну смугу, а також до будівлі аеропорту. На місці працювали силові служби.
У росії "знайшли" український слід у справі заворушень в аеропорту махачкали, коли молодики увірвалися на злітну смугу і шукали ізраїльтян, які буцімто прилетіли із Тель-Авіва. Глава російського регіону сергій меліков заявив, що цими акціями нібито "керували" з території України.
Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що події у російській махачкали — це не поодинокий випадок, а швидше частина поширеної в росії культури ненависті до інших націй, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада.