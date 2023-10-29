Культура ненависті до інших народів: Зеленський відреагував на пошук ізраїльтян у Дагестані
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Сьогоднішні події у російській Махачкали, де розлючений натовп увірвався в аеропорт у пошуках громадян Ізраїлю на рейсі з Тель-Авіва, — це не поодинокий випадок, а швидше частина поширеної в росії культури ненависті до інших націй, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада. Про це заявив президент Зеленський, відповідний допис він опублікував у соціальній мережі Х, передає УНН.
Цитата
«За останній рік міністр закордонних справ росії зробив низку антисемітських висловлювань. Президент росії також використовував антисемітські образи. Для російських пропагандистів, які говорять на офіційному телебаченні, риторика ненависті є звичною справою. Навіть остання близькосхідна ескалація викликала антисемітські заяви російських ідеологів», — додав президент України.
Деталі
Він уточнив, що російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні й глибоко вкорінені. Ненависть – це те, що спонукає до агресії та терору.
«Ми всі повинні разом протистояти ненависті», — підсував Зеленський.
Контекст
У столиці Дагестану учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак з Тель-Авіва, шукаючи євреїв. Аеропорт після цього зачинили.