Протестувальники в дагестані оточили літак із Тель-Авіва
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В столиці дагенстану (росія) натовп людей, які виступають проти прильоту літака із Тель-Авіва, оточив літак в аеропорту махачкали і намагаються потрапити в нього. Про це повідомляє ASTRA, пише УНН.
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Дагестанці намагаються прорватися в літак із Тель-Авіва. Тим часом поліція почала глушити зв'язок у районі аеропорту махачкали.
Через натовп, що вибіг на злітно-посадкову смугу, аеропорт у махачкалі закрито для вхідних і вихідних рейсів.
Співробітники аеропорту запропонували натовпу вибрати трьох осіб, які з камерами зайдуть у літак, щоб переконатись, що в салоні літака немає євреїв.
Нагадаємо
В аеропорту махачкали, що в столиці дагенстану (росія) сотні людей протестують проти прильоту літака із Тель-Авіва. Вони вимагають не пускати євреїв у регіон та почали штурмувати аеропорт.