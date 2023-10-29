Протестують проти приїзду євреїв з Тель-Авіва: у столиці дагестану натовп намагався знести огорожу аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В аеропорту махачкали, що в столиці дагенстану (росія) сотні людей протестують проти прильоту літака із Тель-Авіва. Вони вимагають не пускати євреїв у регіон та почали штурмувати аеропорт. Про це повідомляє УНН із посиланням на рос ЗМІ.
Деталі
Присутні через приліт рейсу з Тель-Авіва в аеропорту жителі махачкали намагались знести огорожу.
В соцмережах публікують відео штурму терміналу аеропорту місцевими жителями в пошуках пасажирів з Ізраїлю.
Десятки протестувальників проти прильоту рейсу з Ізраїлю все ж таки увійшли в будівлю терміналу аеропорту махачкали. Також натовп перевіряє машини, на виїзді з аеропорту.
Доповнення
Водночас, як зазначає SOTA, незважаючи на те, що літак з Ізраїлю справді перебуває в аеропорту, цей рейс здебільшого використовують як пересадочний - тобто більша частина, найімовірніше, полетить до москви. Виліт літака з Махачкали запланований на 21:00.