Протестуют против приезда евреев из Тель-Авива: в столице Дагестана толпа пыталась снести ограждение аэропорта
Киев • УНН
Киев. 29 октября. УНН. В аэропорту махачкалы, что в столице дагенстана (россия) сотни людей протестуют против прилета самолета из Тель-Авива. Они требуют не пускать евреев в регион и начали штурмовать аэропорт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росс СМИ.
Детали
Присутствовавшие из-за прилета рейса из Тель-Авива в аэропорту жители махачкалы пытались снести ограждение.
В соцсетях публикуют видео штурма терминала аэропорта местными жителями в поисках пассажиров из Израиля.
Десятки протестующих против прилета рейса из Израиля все же вошли в здание терминала аэропорта махачкалы. Также толпа проверяет машины, на выезде из аэропорта.
Дополнение
В то же время, как отмечает SOTA, несмотря на то, что самолет из Израиля действительно находится в аэропорту, этот рейс в основном используют как пересадочный - то есть большая часть, вероятнее всего, полетит в москву. Вылет самолета из махачкалы запланирован на 21: 00.