Протестуют против приезда евреев из Тель-Авива: в столице Дагестана толпа пыталась снести ограждение аэропорта

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 35277 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 18574 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 43973 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 144660 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 53895 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 109013 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 161904 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 153346 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154467 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159914 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
6м/с
38%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 64015 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 67289 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 62234 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 81030 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 23354 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 35269 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 82590 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 144642 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 245957 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 298289 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 24434 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 47988 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 46863 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 59916 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 80891 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Протестуют против приезда евреев из Тель-Авива: в столице Дагестана толпа пыталась снести ограждение аэропорта

Киев • УНН

 • 56686 просмотра

Киев. 29 октября. УНН. В аэропорту махачкалы, что в столице дагенстана (россия) сотни людей протестуют против прилета самолета из Тель-Авива. Они требуют не пускать евреев в регион и начали штурмовать аэропорт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росс СМИ.

Протестуют против приезда евреев из Тель-Авива: в столице Дагестана толпа пыталась снести ограждение аэропорта

Детали

Присутствовавшие из-за прилета рейса из Тель-Авива в аэропорту жители махачкалы пытались снести ограждение.

В соцсетях публикуют видео штурма терминала аэропорта местными жителями в поисках пассажиров из Израиля.

Десятки протестующих против прилета рейса из Израиля все же вошли в здание терминала аэропорта махачкалы. Также толпа проверяет машины, на выезде из аэропорта.

Дополнение

В то же время, как отмечает SOTA, несмотря на то, что самолет из Израиля действительно находится в аэропорту, этот рейс в основном используют как пересадочный - то есть большая часть, вероятнее всего, полетит в москву. Вылет самолета из махачкалы запланирован на 21: 00.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68