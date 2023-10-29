Протестующие в дагестане окружили самолет из Тель-Авива
Киев • УНН
Киев. 29 октября. УНН. В столице дагестана (россия) толпа людей, выступающих против прилета самолета из Тель-Авива, окружила самолет в аэропорту махачкалы и пытаются попасть в него. Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.
Детали
Дагестанцы пытаются прорваться в самолет из Тель-Авива. Тем временем полиция начала глушить связь в районе аэропорта махачкалы.
Из-за того, что толпа выбежала на взлетно-посадочную полосу, аэропорт Махачкалы закрыт для входящих и исходящих рейсов.
Сотрудники аэропорта предложили толпе выбрать трех человек, которые с камерами войдут в самолет, чтобы убедиться, что в салоне самолета нет евреев.
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Напомним
В аэропорту махачкалы, что в столице дагестана (россия) сотни людей протестуют против прилета самолета из Тель-Авива. Они требуют не пускать евреев в регион и начали штурмовать аэропорт.