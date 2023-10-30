У росії заявили, що заворушеннями в аеропорту Махачкали "керували" з України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Росії знайшли український слід у справі заворушень в аеропорту Махачкали, коли молодики увірвалися на злітну смугу і шукали ізраїльтян, які буцімто прилетіли із Тель-Авіва. Глава російського регіону Сергій Меліков заявив, що цими акціями "керували" з території України, пише РИА Новости, передає УНН.
Деталі
Тим часом російські правоохоронці відзвітували, що аеропорт у Махачкалі повністю перебуває під контролем органів правопорядку.
Встановлено понад 150 активних учасників заворушень, 60 із них затримано та доставлено до поліції для подальшого розгляду. Внаслідок протиправних дій постраждали 9 співробітників поліції, двоє з них перебувають у лікарні.
Контекст
Увечері 29 жовтня кілька сотень молодиків зібралися на території аеропорту Махачкали "у пошуках євреїв". Вони прорвали огорожу та проникли на злітну смугу, а також до будівлі аеропорту. На місці працювали силові служби. Через інцидент створено оперативний штаб.
Пасажири були змушені кілька годин ховатися від агресивно налаштованих чоловіків у літаках.
На подію відреагували у США, засудивши антисемітські протести.
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