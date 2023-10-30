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В россии заявили, что беспорядками в аэропорту Махачкалы "руководили" из Украины

Киев • УНН

 • 384250 просмотра

Киев. 30 октября. УНН. В россии нашли украинский след в деле беспорядков в аэропорту Махачкалы, когда молодые люди ворвались на взлетную полосу и искали израильтян, которые якобы прилетели из Тель-Авива. Глава российского региона Сергей Меликов заявил, что этими акциями "руководили" с территории Украины, пишет РИА Новости, передает УНН.

В россии заявили, что беспорядками в аэропорту Махачкалы "руководили" из Украины

Детали

Между тем российские правоохранители отчитались, что аэропорт в Махачкале полностью находится под контролем органов правопорядка.

Установлено более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. В результате противоправных действий пострадали 9 сотрудников полиции, двое из них находятся в больнице.

Контекст

Вечером 29 октября несколько сотен молодых людей собрались на территории аэропорта Махачкалы "в поисках евреев". Они прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также к зданию аэропорта. На месте работали силовые службы. Из-за инцидента создан оперативный штаб. 

Пассажиры были вынуждены несколько часов прятаться от агрессивно настроенных мужчин в самолетах.

На это событие отреагировали в США, осудив антисемитские протесты. 

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