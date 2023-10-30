"Сплеск антисемітизму": у США засудили заворушення в аеропорту Дагестану
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Речниця Ради національної безпеки США Адрієнн Уотсон виступила із заявою, в якій засудила заворушення проти ізраїльтян і євреїв в аеропорту Дагестану, що сталося в неділю увечері. Про це пише Haaretz, передає УНН.
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"Сполучені Штати рішуче засуджують антисемітські протести", — сказала вона.
Адрієнн Уотсон додала, що США "однозначно підтримують всю єврейську громаду, оскільки ми є свідками всесвітнього сплеску антисемітизму".
Контекст
Увечері 29 жовтня кілька сотень молодиків зібралися на території аеропорту Махачкали "у пошуках євреїв". Вони прорвали огорожу та проникли на злітну смугу, а також до будівлі аеропорту. На місці працювали силові служби. Через інцидент створено оперативний штаб, постраждали 20 людей, 10 із них - госпіталізовані.
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