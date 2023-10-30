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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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"Всплеск антисемитизма": в США осудили беспорядки в аэропорту Дагестана

Киев • УНН

 • 53615 просмотра

Киев. 30 октября. УН. Спикер Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон выступила с заявлением, в котором осудила беспорядки против израильтян и евреев в аэропорту Дагестана, произошедшее в воскресенье вечером. Об этом пишет Haaretz, передает УНН.

"Всплеск антисемитизма": в США осудили беспорядки в аэропорту Дагестана

Цитата

"Соединенные Штаты решительно осуждают антисемитские протесты", — сказала она.

Адриен Уотсон добавила, что США "однозначно поддерживают всю еврейскую общину, поскольку мы являемся свидетелями Всемирного всплеска антисемитизма".

Контекст

Вечером 29 октября несколько сотен молодых людей собрались на территории аэропорта Махачкалы "в поисках евреев". Они прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также к зданию аэропорта. На месте работали силовые службы. Из - за инцидента создан оперативный штаб, пострадали 20 человек, 10 из них-госпитализированы. 

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