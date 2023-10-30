"Всплеск антисемитизма": в США осудили беспорядки в аэропорту Дагестана

Цитата

"Соединенные Штаты решительно осуждают антисемитские протесты", — сказала она.

Адриен Уотсон добавила, что США "однозначно поддерживают всю еврейскую общину, поскольку мы являемся свидетелями Всемирного всплеска антисемитизма".

Контекст

Вечером 29 октября несколько сотен молодых людей собрались на территории аэропорта Махачкалы "в поисках евреев". Они прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также к зданию аэропорта. На месте работали силовые службы. Из - за инцидента создан оперативный штаб, пострадали 20 человек, 10 из них-госпитализированы.

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