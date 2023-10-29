В аеропорту Махачкали люди три годити сидять у літаку через погромників, які "шукають євреїв"

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Пасажири рейсу із Дубая три години сидять у літаку в аеропорту столиці Дагестана через молодиків, які влаштували охоту на євреїв. Відео з’явилося у місцевих пабліках. У ролику жінка розповідає, що пасажири змучені і голодні, лікарів на борту немає, швидка не може до них прорватися, а з розлюченим натовпом не можуть впоратися правоохоронці, передає УНН.