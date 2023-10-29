В аеропорту Махачкали люди три годити сидять у літаку через погромників, які "шукають євреїв"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Пасажири рейсу із Дубая три години сидять у літаку в аеропорту столиці Дагестана через молодиків, які влаштували охоту на євреїв. Відео з’явилося у місцевих пабліках. У ролику жінка розповідає, що пасажири змучені і голодні, лікарів на борту немає, швидка не може до них прорватися, а з розлюченим натовпом не можуть впоратися правоохоронці, передає УНН.
Деталі
Відомо, що створено оперативний штаб через ситуацію в аеропорту, його очолив голова республіки Меліков. Найближчим часом відбудеться екстрене засідання.
МВС Дагестану пообіцяло встановити особи всіх, хто брав участь у заворушеннях.
Верховний муфтій Дагестану закликав припинити безлад: "Таким шляхом це питання не вирішується. Ваші обурення ми розуміємо і сприймаємо дуже болісно".
Глава Північної Осетії назвав те, що сталося, спланованою провокацією ззовні.
Для Уряду Дагестану оголошено цілодобовий режим роботи, повідомила влада.
Контекст
У неділю у столиці Дагестану молодики увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак з Тель-Авіва, шукаючи євреїв. Аеропорт після цього зачинили, а пасажири ховаються у літаках.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Культура ненависті до інших народів: Зеленський відреагував на пошук ізраїльтян у Дагестані
The Times of Israel з посиланням на власні джерела пише, що кілька ізраїльтян і євреїв ізольовані і перебувають під охороною в аеропорту