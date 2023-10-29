Дагестанський інцидент: кілька ізраїльтян і євреїв ізольовані і перебувають під охороною в аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В аеропорту Махачкали у Дагестані перебувають кілька громадян Ізраїлю та кілька євреїв. Вони під охороною. Про це пише The Times of Israel з посиланням на власні джерела, передає УНН.
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«Ми працюємо над тим, щоб вони вилетіли стикувальним рейсом до Москви, щойно дозволять обставини. Ізраїльські співробітники служби безпеки та посол Ізраїлю працюють із місцевими органами безпеки», — сказав виданню неназваний представник ізраїльських спецслужб.
Контекст
Тим часом Росавіація повідомила, що аеропорт Махачкали «звільнений від громадян, які несанкціоновано прониклих в аеропорт».
Співробітники правоохоронних органів почали затримувати учасників заворушень у Махачкалі.
На відео, знятому пасажиром, видно, як на льотному полі поблизу літака, що прилетів із Тель-Авіва, лежать кілька погромників, довкола яких ходять поліцейські.
Додамо
У столиці Дагестану молодики увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак з Тель-Авіва, шукаючи євреїв. Аеропорт після цього зачинили.
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