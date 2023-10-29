Дагестанский инцидент: несколько израильтян и евреев изолированы и находятся под охраной в аэропорту
Киев • УНН
Киев. 29 октября. УНН. В аэропорту Махачкалы в Дагестане находятся несколько граждан Израиля и несколько евреев. Они под охраной. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Цитата
«Мы работаем над тем, чтобы они вылетели стыковочным рейсом в Москву, как только позволят обстоятельства. Израильские сотрудники Службы безопасности и посол Израиля работают с местными органами безопасности», — сказал изданию неназванный представитель израильских спецслужб.
Контекст
Между тем росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы «освобожден от граждан, которые несанкционированно проникли в аэропорт».
Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников беспорядков в Махачкале.
На видео, снятом пассажиром, видно, как на летном поле вблизи самолета, прилетевшего из Тель-Авива, лежат несколько погромщиков, вокруг которых ходят полицейские.
Добавим
В столице Дагестана молодые люди ворвались в аэропорт и попытались проникнуть в самолет из Тель-Авива в поисках евреев. Аэропорт после этого закрыли.
ЧИТАЙТЕ также: культура ненависти к другим народам: Зеленский отреагировал на поиск израильтян в Дагестане