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Дагестанский инцидент: несколько израильтян и евреев изолированы и находятся под охраной в аэропорту

Киев • УНН

 • 54029 просмотра

Киев. 29 октября. УНН. В аэропорту Махачкалы в Дагестане находятся несколько граждан Израиля и несколько евреев. Они под охраной. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Дагестанский инцидент: несколько израильтян и евреев изолированы и находятся под охраной в аэропорту

Цитата

«Мы работаем над тем, чтобы они вылетели стыковочным рейсом в Москву, как только позволят обстоятельства. Израильские сотрудники Службы безопасности и посол Израиля работают с местными органами безопасности», — сказал изданию неназванный представитель израильских спецслужб.

Контекст

Между тем росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы «освобожден от граждан, которые несанкционированно проникли в аэропорт».

Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников беспорядков в Махачкале.

На видео, снятом пассажиром, видно, как на летном поле вблизи самолета, прилетевшего из Тель-Авива, лежат несколько погромщиков, вокруг которых ходят полицейские.

Добавим

В столице Дагестана молодые люди ворвались в аэропорт и попытались проникнуть в самолет из Тель-Авива в поисках евреев. Аэропорт после этого закрыли.

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