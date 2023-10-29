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В аэропорту Махачкалы люди три часа сидят в самолете из-за погромщиков, которые "ищут евреев"

Киев • УНН

 • 77804 просмотра

Киев. 29 октября. УН. Пассажиры рейса из Дубая три часа сидят в самолете в аэропорту столицы Дагестана из-за молодых людей, устроивших охоту на евреев. Видео с пасажиркой появилось в местных пабликах. В ролике женщина рассказывает, что пассажиры измучены и голодны, врачей на борту нет, скорая не может к ним прорваться, а с разъяренной толпой не могут справиться правоохранители, передает УНН

В аэропорту Махачкалы люди три часа сидят в самолете из-за погромщиков, которые "ищут евреев"

Детали 

Известно, что создан оперативный штаб из-за ситуации в аэропорту, его возглавил глава республики Меликов. В ближайшее время состоится экстренное заседание.

МВД Дагестана пообещало установить личности всех, кто участвовал в беспорядках.

Верховный муфтий Дагестана призвал прекратить беспорядки: "Таким путём этот вопрос не решается. Ваши возмущения мы понимаем и воспринимаем очень болезненно".

Глава Северной Осетии назвал произошедшее спланированной провокацией извне.

Для Правительства Дагестана объявлен круглосуточный режим работы, сообщили власти.

Контекст

В воскресенье в столице Дагестана молодые люди ворвались в аэропорт и попытались проникнуть в самолет из Тель-Авива в поисках евреев. Аэропорт после этого закрыли, а пассажиры прячутся в самолетах. 

ЧИТАЙТЕ также: культура ненависти к другим народам: Зеленский отреагировал на поиск израильтян в Дагестане

The Times of Israel со ссылкой на собственные источники пишет, что несколько израильтян и евреев изолированы и находятся под охраной в аэропорту

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